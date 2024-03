Reprodução / Redes Sociais Espírito Santo tem 20 mortes por causa das chuvas

O número de mortos pelas fortes chuvas deste final de semana no Espírito Santo aumentou para 20, conforme boletim da Defesa Civil capixaba divulgado nesta terça-feira (26).

De acordo com o comunicado, o total de mortes no município de Mimoso do Sul, um dos mais afetados pelas chuvas, chegou a 18. Outras sete pessoas estão desaparecidas, todas no mesmo município.

Os outros dois óbitos foram registrados em Apiacá, segundo a Defesa Civil estadual. Com isso, sobem para 20 os óbitos em todo o Espírito Santo, que vem sendo atingido por fortes tempestades desde a última sexta (22).

Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, o número de desalojados pelas chuvas no estado são 7.296. A maior parte está em Apiacá, com 4.000, e Bom Jesus do Norte, com 3.000 pessoas. Já os desabrigados somam 408 em todo o Espírito Santo.

A previsão para esta terça é de 60% de possibilidade de chuvas com volume entre 30 e 50 milímetros.

