Reprodução / Redes Sociais Inundação arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros

O número de mortos no Espírito Santo devido às fortes chuvas deste final de semana aumentou para 19 nesta segunda-feira (25). A maioria das mortes, 17, ocorreu em Mimoso do Sul, um dos municípios mais afetados pela tempestade. Os outros dois óbitos foram registrados em Apiacá. Esses dados foram fornecidos pela Defesa Civil estadual.

Além das 19 mortes, seis pessoas estão desaparecidas no estado, todas em Mimoso do Sul, que recebeu um acumulado de 24,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. No total, mais de sete mil pessoas estão desalojadas no Espírito Santo e 411 estão desabrigadas.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil alerta para a alta probabilidade de ocorrência de movimentos de massa no Sul espírito-santense, devido aos elevados acumulados de chuva e à previsão de continuidade das chuvas nessas regiões. Pelo menos dez cidades estão em alto risco, incluindo Mimoso do Sul.

O órgão ainda considera muito alta a possibilidade de eventos hidrológicos no Sul do Espírito Santo, principalmente nas bacias dos rios Pomba e Muriaé, e nas partes baixas das bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana.

Para esta segunda-feira (25), há previsão de até 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 10 a 30 milímetros na região extremo-sudoeste do estado. Na região Sul e na região Serrana do Espírito Santo, a probabilidade é de 60% para acumulados isolados de chuva de 2 a 10 milímetros.

