Reprodução: Redes Sociais Ponte dos EUA desabando nesta madrugada

Nos Estados Unidos, a ponte de Baltimore, em Maryland, desabou após um navio de carga colidir com o pilar. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (26). Segundo os bombeiros, várias pessoas teriam caído na água. As autoridades confirmaram ainda que vários veículos também caíram no rio.

De acordo com o chefe do corpo de bombeiros local, James Wallace, duas pessoas já foram retiradas da água com vida, sendo que uma delas está em estado grave.



Ademais, mergulhadores estão fazendo buscas por pelo menos 7 pessoas. As informações iniciais em pelo menos 20 desaparecidos, mas segundo os socorristas, ainda não é possível cravar o número exato das pessoas que estão na água.

Na gravação de monitoramento, é possível visualizar os vãos da ponte Francis Scott Key, que tem 2,7 quilômetros de comprimento, caindo na água após serem atingidos pelo navio.

"Nosso foco agora é tentar resgatar e recuperar essas pessoas. É uma emergência terrível", disse o diretor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à AP.

"Trata-se de um incidente muito devastador com que estes cidadãos se depararam, pelo que os nossos corações estão com cada um deles, e vamos trabalhar corajosamente durante toda a madrugada para resolver o problema", acrescentou.

As condições de tempo são difíceis no local, não há muita visibilidade e a temperatura estava em torno -1ºC no momento do acidente, segundo a rede americana CNN. Na água, a temperatura é de aproximadamente 9ºC .

De acordo com o jornal The New York Times, o navio que causou o desabamento é um porta-contêiner com bandeira de Singapura. O veículo tinha como destino o Sri Lanka. Batizado de DALI, o cargueiro tem 300 metros de comprimento e 48 de largura, conforme o site MarineTraffic.

Wes Moore, governador de Maryland, declarou estado de emergência. O secretário de Transporte dos EUA, Pete Buttigieg, afirmou que está em contato com o governador e também com o prefeito de Baltimore, Brandon M. Scott, para logo resolver a situação.

A ponte Francis Scott Key foi fundada em 1977 e tem quase 3 quilômetros de extensão. A estrutura também fica perto do porto de Baltimore.

O nome da ponte é uma homenagem ao poeta Francis Scott Key, que escreveu o hino dos Estados Unidos, inspirado após presenciar o bombardeio do Forte McHenry, em 1814, próximo a Baltimore.

