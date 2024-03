Reprodução: governo Lula durante reunião ministerial nesta segunda-feira (18)

Uma nova pesquisa do Datafolha sobre o governo Lula mostrou que para 58% dos eleitores, o presidente fez menos do que poderia como chefe do Executivo pela terceira vez. Outros 24% acham que ele entregou o prometido, e 15%, que superou as expectativas.

Os dados foram colhidos em 2.002 entrevistas que aconteceram na terça-feira (19) e quarta-feira (20). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Pesquisas anteriores

Ao longo do primeiro ano de mandato, em 2023, esses números variaram. Aos três meses, 51% achavam que o presidente estava fazendo menos do que poderia. O índice se manteve estável em 53% na pesquisa seguinte, de seis meses, e chegou ao nível atual com os 57% de dezembro .

Em relação à capacidade de entrega do presidente, são mais insatisfeitos os evangélicos, com 67% do grupo achando que Lula fez menos do que poderia. Concordam com isso 67% daqueles entre 35 e 44 anos, 64% dos com ensino médio, 65% de quem ganha entre 2 e 5 mínimos e 66% dos mais instruídos.

Já acham que o petista fez mais que o esperado 22% daqueles com 60 anos ou mais e 24% dos eleitores com ensino fundamental.