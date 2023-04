Joédson Alves/Agência Brasil - 30/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Após três meses completos do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aprovação do presidente é de 38%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada hoje. A reprovação é de 29%.

Segundo a pesquisa, 38% consideram o governo Lula até aqui ótimo ou bom, 30% acham que é regular, 29% apontam como ruim ou péssimo, e 3% não souberam opinar.

Na comparação com o governo de Jair Bolsonaro , após os três primeiros meses, Lula tem leve vantagem, já que o ex-presidente tinha 32% de aprovação. Na comparação com seus mandatos anteriores, Lula perde para os dois períodos. Em 2003, Lula tinha aprovação de 43% dos entrevistados, e em 2007, 48% de ótimo ou bom.

Em relação aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Fernando Collor (PRN), Lula tem números similares. FHC tinha 39% em 1995 e Collor, 36%.

A reprovação de Lula neste momento é parecida com a de Bolsonaro nos três meses iniciais de governo. A pesquisa aponta que 29% consideram o governo ruim ou péssimo, contra 30% de Bolsonaro em 2019.

Nos outros dois mandatos, Lula teve reprovação de 10% em 2003, e 14% em 2007.

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas, de 16 anos ou mais, em 126 municípios pelo Brasil entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.