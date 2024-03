Reprodução: governo Lula durante reunião ministerial nesta segunda-feira (18)

A nova pesquisa Datafolha de avaliação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi divulgada nesta quinta-feira (21). Assim como nos outros levantamentos, o chefe do Executivo viu sua rejeição aumentar. Agora, 35% dos entrevistados consideram o terceiro mandato do petista como ótimo ou bom, enquanto 33% rejeitam e o classificam como ruim ou péssimo. Outros 30% acham que o atual governo é regular. O resultado é um empate técnico, já que a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Em comparação com a última pesquisa Datafolha, realizada em dezembro de 2023, a aprovação de Lula oscilou negativamente em 3%. No caminho inverso, a quantidade de entrevistados que acham o governo ruim ou péssimo também subiu 3%. O novo levantamento foi realizado entre terça-feira (19) e quarta-feira (20) desta semana, ouvindo 2.002 pessoas em 147 cidades espalhadas pelo Brasil.

Nova pesquisa Datafolha:

- 35% consideram o governo ótimo ou bom (na anterior, eram 38%)

- 30% consideram o governo regular (mesmo número da pesquisa anterior)

- 33% consideram o governo ruim ou péssimo (na anterior, eram 30%)

- 2% não são capazes de avalar (mesmo número da pesquisa anterior)

Segundo a nova pesquisa, 44% acham que Lula está conseguindo mais vitórias do que derrotas, enquanto 42% afirmam que o presidente está sofrendo mais revezes. 6% acreditam que o chefe do Executivo não sofre vitórias ou derrotas. Outros 3% acham que a quantidade está na mesma proporção. Por fim, 6% não souberam opinar.

O Datafolha também perguntou sobre a expectativa do brasileiro quanto ao atual governo. Segundo o novo estudo, 58% afirmam que Lula está fazendo menos do que poderia ter feito . 24% alegam que o presidente está fazendo o esperado, 15% acham que ele fez mais do que o esperado. Há ainda 2% que deram outras respostas. 1% não soube responder.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp