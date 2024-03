Ricardo Stuckert/Divulgação Lula

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 34% dos paulistanos, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira (11). No levantamento de agosto de 2023, o índice de reprovação estava em 25%. Já a avaliação positiva da gestão petista caiu de 45% para 38% no período. Aqueles que consideram o governo Lula regular passaram de 29% para 28%. Nos dois levantamentos, 1% não soube responder.

Para o levantamento do Datafolha, foram entrevistadas 1.090 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 8 de março. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-08862/2024.

Na última pesquisa similar realizada pelo instituto, em agosto de 2023, a gestão de Lula tinha a aprovação de 45% dos eleitores paulistanos. Na época, seu governo também era considerado regular por 29% dos entrevistados e ruim ou péssimo por 25%.

Os melhores índices de aprovação ao presidente Lula são observados entre os eleitores com 60 anos ou mais, público no qual o petista tem a gestão bem avaliada por 45% dos entrevistados, que compõem 23% da amostra total.

A avaliação também é positiva entre eleitores que cursaram até o ensino fundamental – 21% da amostra –, onde até 47% consideram o terceiro mandato de Lula bom ou ótimo.

Por outro lado, a maior reprovação é observada entre as camadas mais religiosas da sociedade. Entre os evangélicos, que representam 25% do total de entrevistados, a avaliação ruim ou péssima chega a 49%, 12 pontos acima do observado em agosto de 2023. Entre o mesmo público, a aprovação caiu 16%.

Na semana passada, institutos como Quaest e Ipec também divulgaram pesquisas sobre avaliação e aprovação do governo Lula, em escala nacional.

Segundo o levantamento do Ipec, 33% dos brasileiros avaliam a gestão do presidente como boa ou ótima.