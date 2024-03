Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Lewandowski visita Mossoró para acompanhar buscas





O Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, parte nesta quarta-feira (13) para Mossoró (RN), a fim de acompanhar de perto as operações de busca pelos fugitivos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, evadidos da prisão federal local há exatamente um mês.

As atividades de busca, que completam um mês na quinta-feira (14), mobilizaram uma força-tarefa composta por diversas entidades, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, além de colaboradores da Secretaria da Segurança Pública do estado e o reforço da Força Nacional, bem como contingentes policiais de outros estados.





O empenho para localizar os fugitivos incluiu recentemente simulações realizadas pela Polícia Federal (PF) no Instituto Nacional de Identificação (INI), em Brasília. Nessas simulações, foram exploradas possíveis aparências e disfarces que os fugitivos poderiam adotar, incluindo o uso de óculos, bonés e outras roupas.

A fuga dos detentos, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, ocorreu às 3h47 do dia 14 de fevereiro, em uma manobra singular dentro do Sistema Penitenciário Federal (SPF). Utilizando uma abertura na luminária da cela, denominada "shaft de manutenção" pela perícia da Polícia Federal, os fugitivos acessaram um espaço de interligação entre as celas e, em seguida, alcançaram o telhado do presídio, descendo posteriormente por meio de um poste de luz nas proximidades.

A presença do Ministro da Justiça em Mossoró reflete a gravidade e a urgência das operações em curso, demonstrando o compromisso do governo em garantir a segurança e a efetividade do sistema prisional.