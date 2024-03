Secretaria Nacional de Políticas Penais/Divulgação Autoridades estão em busca dos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró

Fugindo há 18 dias da polícia os criminosos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça demonstram estarem perdidos. Rastros apontam que a dupla estava perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará quando passou a retornar, por cerca de 8 km, em direção à Penitenciária Federal de Mossoró, onde estava presa. As informações são do Metrópoles.

Os criminosos passaram cerca de oito dias escondidos em uma casa localizada em uma área isolada, em Três Veredas, a cerca de 10 km do Centro de Baraúna (RN). Contudo, em vez de se afastar, seguiram no caminho inverso, sentido penitenciária, na região de Riacho Grande.

A dupla foi vista pela última vez em uma plantação de bananas e milho. O local é próximo à Reserva Nacional da Furna Feia, onde integrantes da força-tarefa estão concentrados com a área completamente cercada.





Pessoas detidas

Um homem que não teve a identidade revelada acabou preso na última quinta-feira (29/2), em Fortaleza (CE), sob suspeita de ajudar os dois presidiários fugitivos. No total, seis pessoas suspeitas de envolvimento foram detidas desde o início das buscas.

O primeiro foi preso no último dia 21 e, no dia seguinte, outros dois foram presos em flagrante portando armas e drogas. No dia 23 de fevereiro, o irmão de um dos fugitivos também foi preso em Rio Branco (AC) . O home, que não teve a identidade revelado, tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

O penúltimo a ser preso foi o dono do sítio que abrigou os fugitivos e detinha o esconderijo na mata. Ele recebeu R$ 5 mil para realizar esta tarefa.