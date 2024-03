Divulgação PF Brasileiros tentam embarcar para a França com quase 5 kg de cocaína e são presos

A Polícia Federal prendeu dois brasileiros na terça-feira (12), uma mulher e um homem, que tentavam embarcar para a França com cocaína, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A droga encontrada com a mulher, tinha um peso estimado de um quilo, sendo encontrada após revista na mulher. Ela foi presa em flagrante. Além dela, um homem foi detido ao tentar embarcar para também para a França, com 4 quilos de cocaína.

Segundo a PF, oficiais da Força Aérea acharam a mulher suspeita na hora da fiscalização e a encaminharam para a revista, onde acharam várias cápsulas e cocaína.

A mulher ainda foi levada a um hospital para passar por exames, porque poderia ter engolido outras cápsulas.

No caso do homem também preso, na hora do raio-x, os oficiais da FAB acionaram os Agentes de Proteção da Aviação Civil (Apac), ao identificarem "algo suspeito" na bagagem de bordo de um brasileiro que estaria embarcando em um voo para a França.

Os oficiais notaram que um pó branco vazou de um pequeno rasgo que havia na bagagem do suspeito. O homem foi levado à delegacia da PF, junto a testemunhas. Após análises, os peritos encontraram um tipo de "cinta" em volta da mala, contendo aproximadamente 4 quilos de cocaína.