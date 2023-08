Reprodução / Twitter @M6 Info - 09.08.2023 Incêndio atinge casa de repouso para pessoas com deficiência na França

Nesta quarta-feira (9), serviços de resgate encontraram nove corpos após um incêndio atingir uma casa de repouso para pessoas com deficiência na cidade de Wintzenheim, no leste da França. Duas pessoas ainda seguem desaparecidas.

"Estamos quase certos da morte das pessoas desaparecidas", afirmou o alto funcionário local Christophe Marot à France 3 TV .

Segundo a mídia local, dezessete pessoas foram retiradas do local e uma delas foi encaminhada a um hospital.

O fogo começou a ser registrado por volta das 6h30 do horário local (1h30 em Brasília) e destruiu metade do estabelecimento, que é alugado como casa de férias.

As operações de resgate ainda estão em andamento nesta manhã.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas ou das pessoas que estão desaparecidas, mas os policiais informaram que são todos adultos.



Também não se sabe ainda as causas do incêndio.

Nas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou o episódio e agradeceu o apoio dos serviços de resgate.

"Em Wintzenheim, as chamas destruíram um alojamento que acomodava pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Diante desta tragédia, meus pensamentos vão para as vítimas, para os feridos, para seus entes queridos. Obrigado às nossas forças de segurança e aos nossos serviços de emergência mobilizados", escreveu nesta manhã.



À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023