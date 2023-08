Alan Santos/PR Michelle Bolsonaro e o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL)

A Polícia Federal (PF) diz ter elementos suficientes para indiciar Michelle Bolsonaro no esquema das joias. Ela deve ser ouvida, porém sem pressa na convocação, visto que existem elementos suficientes para iniciar seu indiciamento. As informações são da jornalista Andréia Sadi.

“Com toda certeza vai ser indiciada. Sem dúvida alguma”, diz uma fonte da PF. Na sexta-feira (11), a polícia realizou uma operação para investigar o suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-mandatário tenham vendido ilegalmente esses itens, que pertencem à União, e depois recomprado.

Os investigadores brasileiros estão trabalhando em parceria com o FBI, dos Estados Unidos, e aguardam o resultado das diligências iniciadas pelos norte-americanos. O serviço de inteligência dos EUA integra as investigações porque as vendas das joias teriam sido feitas no país. A PF já solicitou a quebra dos sigilos bancários de Michelle e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Estão sob investigação o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid; seu pai, o general da reserva do Exército, Mauro Cesar Lourena Cid; o também ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do Exército Osmar Crivelatti; e o advogado Frederick Wassef, que já integrou a defesa de Bolsonaro, sua família e amigos, como Fabrício Queiroz, em outros processos na Justiça.

Ainda na sexta-feira (11), quando a PF cumpriu os mandados de busca e apreensão contra militares ligados ao ex-presidente, Michelle Bolsonaro e seu maquiador, Agustin Fernandez, reagiram às provocações sobre o assunto feitas por uma mulher, que perguntava "cadê as joias?".

O maquiador que a acompanhava jogou um copo de gelo contra a mulher que os filmava, proferindo palavras de baixo calão. Michelle se aproximou da mulher e disse "você é tão mal informada que sabe onde estão as joias".