Reprodução/Wickimedia Commons Israel vai restringir acesso a templos sagrados durante Ramadã

As autoridades israelenses anunciaram nesta terça-feira (12) que vão restringir a entrada de palestinos da Cisjordânia em Jerusalém e na Esplanada das Mesquitas durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos . Habitantes de Gaza não poderão entrar na região, por conta da guerra.

Em comunicado, o Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios (Cogat) informou que homens com mais de 55 anos, mulheres com mais de 50 e crianças até 10 anos terão permissão para entrar na área às sextas-feiras para rezar na mesquita de al-Aqsa.

O acesso de cada um dos palestinos vai depender da apresentação de uma licença da Cogat válida, mas que poderá ser revista pelos seguranças israelenses.

As autoridades reforçaram, no entanto, que as regras podem mudar com o passar do mês.

Repercussão

A restrição do acesso a templos sagrados para os muçulmanos repercutiu negativamente em alguns países da região O ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, o fim de todas as restrições para facilitar a oração.

No domingo (10), as forças de segurança israelenses impediram a entrada de centenas de fiéis muçulmanos na mesquita de al-Aqsa para suas orações após o início do Ramadã.