Fidel Forato Março terá onda de calor intensa e fora do comum, batendo os 45 ºC

O MetSul, portal meteorológico, emitiu um alerta sobre uma mudança climática significativa nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Anteriormente afetadas por uma onda de calor, essas áreas agora enfrentarão uma "bolha de calor", elevando as temperaturas para até 45 °C. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas em partes do Nordeste e Norte do país.

De acordo com o MetSul, a "bolha de calor" afetará o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo nos últimos dias do verão de 2024. Por outro lado, o Inmet indica que o calor intenso será mais restrito ao Sul do país, além de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A elevação das temperaturas, podendo exceder até 10 °C acima da média, é causada pelo fenômeno da "bolha de calor", que ocorre quando uma cúpula de calor se estabelece sobre uma área de alta pressão, retendo o ar quente por dias ou semanas.

O Inmet emitiu dois alertas, classificados como "Perigo" e "Perigo Potencial", para a onda de calor que também afeta as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Este fenômeno é caracterizado por temperaturas que permanecem 5 °C acima da média por pelo menos 5 dias consecutivos. Os avisos, representados nas cores laranja e amarelo, estão em vigor até às 18h de quinta e sexta-feira, respectivamente, e ressaltam os riscos à saúde associados ao calor excessivo.

Além disso, o Inmet alerta para chuvas intensas em partes do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Um alerta laranja, válido até às 23h59 de quarta-feira, indica precipitações entre 30 e 60 mm/h e ventos de até 100 km/h. Também há risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos agrícolas, quedas de árvores e inundações.

O alerta amarelo, aplicável às mesmas regiões, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, acompanhadas por ventos fortes e riscos moderados de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos causados por queda de galhos de árvores, inundações e raios. Este aviso é válido até às 10h de quarta-feira.

Quanto à previsão do tempo: