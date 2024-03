Renan Areias/ Agência O Dia - 12.03.2024 Homem faz passageiros reféns em rodoviária no Rio; Bope é acionado

O homem que manteve 17 pessoas de reféns dentro de num ônibus , na Rodoviária do Rio, nesta terça-feira (12), se entregou aos policiais. A informação foi confirmada pela Polícia Militar . Ao todo, o sequestro durou três horas. Todos os reféns foram liberados. Até o momento, as autoridades confirmam dois feridos, sendo um em estado grave - ambos foram transferidos para hospitais da região.

O sequestrador foi identificado como Paulo Sérgio Lima e possui duas passagens na polícia por roubo. Ele foi levado à 4ª DP do Rio de Janeiro. Até o momento, não se sabe a motivação do crime.

O caso começou por volta das 15 horas, quando Paulo Sérgio atirou em duas pessoas na rodoviária. Em seguida, o homem invadiu um ônibus da empresa Viação Sampaio, que tinha como destino a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O homem fez 17 pessoas como reféns, dentre estas algumas crianças e idosos. Ao longo do período de negociações com profissionais do Bope (Batalhão de Operações Policais Especiais), Paulo atirou duas vezes na direção dos policiais.





Durante a negociação, a área foi isolada e impedida de ser acessada por qualquer civil. Já a concessionária que administra a rodoviária pediu para que seus clientes remarcassem as viagens agendadas para a tarde desta terça-feira.

Além disso, o trânsito na região ficou lento por causa do bloqueio em algumas avenidas, principalmente no Centro, na Leopoldina e Zona Portuária.