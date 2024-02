Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF, Alexandre de Moraes, era um dos principais alvos dos golpistas





A Polícia Federal descobriu a existência de uma minuta golpista que previa a prisão de autoridades como os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF); e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal.

Além disso, o texto do que seria um decreto (caso o golpe planejado se concretizasse) também previa a realização de novas eleições, destituindo o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As informações constam da decisão de Alexandre de Moraes que embasa e autoriza a operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira (8) contra militares e ex-ministros do governo Jair Bolsonaro (PL). Após analisar o texto, Bolsonaro teria pedido para retirar as citações a Mendes e Pacheco, mantendo apenas o pedido de prisão contra Alexandre de Moraes.





Além de realizar a prisão de assessores do ex-presidente e fazer busca e apreensão nas casas de aliados que faziam parte do governo, Moraes também determinou que Bolsonaro está proibido de falar com os demais investigados, de sair do Brasil e será obrigado a entregar seu passaporte.

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Felipe Martins (preso) e Amauri Feres (alvo de buscas) foram os responsáveis por entregar a minuta ao então presidente.





A corporação também informou que toda a agenda do ministro Alexandre era acompanhada em detalhes pelo grupo, para assegurar a prisão dele caso o golpe militar arquitetado obtivesse êxito.

A investigação também revelou que militares da ativa estavam pressionando aqueles que se opunham à trama golpista na tentativa de induzi-los a aderir ao movimento.





No que diz respeito ao financiamento, a PF descobriu que o PL, partido de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto (alvo de buscas), foi usado para financiar os ataques às urnas eletrônicas e o questionamento ao resultado da eleição presidencial.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, também recebeu um pedido para que ele doasse R$100 mil para ajudar a organizar e bancar a tentativa de golpe.





Tempus Veritatis

A operação deflagrada nesta manhã, cujo nome vem do Latim e significa “hora da verdade”, cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão nos estados do Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Ceará, do Espírito Santo, do Paraná, de Goiás e no Distrito Federal.

Há, ainda, outras 48 medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados, retenção de passaportes e suspensão dos cargos públicos.

Confira, a seguir, quem são os alvos da busca e apreensão:

General Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;

General Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

General Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha (veja o que ele disse sobre a operação);

Anderson Torres, delegado da PF e ex-ministro da Justiça;

Tercio Arnoud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro, visto como um dos pilares do “gabinete do ódio”;

Ailton Barros, coronel reformado do Exército.

Foram presos:

Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro (preso na casa da namorada);

Marcelo Câmara, coronel do Exército ex-assessor especial de Bolsonaro;

Coronel do Exército Bernardo Romão Correa Neto;

Rafael Martins de Oliveira, major do Exército;

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro (preso por posse irregular de arma de fogo) ;