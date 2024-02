Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28/05/2019 Advogado Fabio Wajngarten, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, afirmou que o ex-presidente vai entregar o passaporte à Polícia Federal, em cumprimento ao mandado de medida restritiva que determina que Bolsonaro não pode deixar o país e deve entregar o documento no prazo de 24 horas. O ex-mandatário é o principal alvo da operação da PF que apura suspeita de que uma organização criminosa atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A atuação do grupo teria como objetivo obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Wajngarten afirmou que o ex-presidente também já determinou que seu auxiliar direto, Tércio Arnaud, que também é alvo na operação, retorne para sua casa em Brasília. Ele estava hospedado na casa de Bolsonaro, em Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, quando a PF chegou para cumprir o mandado de busca e apreensão.

"Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados", escreveu Wajngarten no X (antigo Twitter).

Entre os alvos de busca e apreensão estão aliados muito próximos do ex-presidente, como o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro em 2022; o general Augusto Heleno, ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.