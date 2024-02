Reprodução Metsul Massa de ar quente vai elevar as temperaturas acima dos 40ºC em diversas regiões da Argentina

Uma massa de ar quente vinda da Argentina, conhecida como "domo de calor", vai elevar as temperaturas no Rio Grande do Sul para cerca de 40ºC pelo menos até a metade desta semana. O MetSul prevê que o calor também será sentido no Uruguai e em parte do Brasil, especialmente no oeste gaúcho.

A onda de calor, que afeta o Centro e o Norte da Argentina, deve atingir a fronteira gaúcha, onde as temperaturas máximas devem variar entre 36ºC e 39ºC. Porto Alegre, o Litoral Norte e as regiões dos vales e Centro do estado também terão dias quentes, com temperaturas superiores a 35ºC nos próximos dias.

Municípios da metade oeste do Rio Grande do Sul, como Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana, estão entre os mais afetados.

Apesar do calor intenso na região, não são esperadas temperaturas extremas em outras partes do Brasil.

Na Argentina, os termômetros devem ultrapassar os 40ºC nos próximos dias, com alertas vermelhos emitidos pelo Serviço Meteorológico Nacional para províncias no Oeste do país e Norte da Patagônia.

No Uruguai, as temperaturas máximas devem ficar entre 34ºC e 38ºC, com um aviso de onda de calor emitido pelo Instituto Uruguaio de Meteorologia desde a última sexta-feira.