O estado de São Paulo teve um aumento de furtos, lesão corporal dolosa e estupros no ano passado, em comparação ao ano de 2022. Em contrapartida, houve uma queda nos roubos, homicídios e latrocínios. Os dados foram divulgados pela Secretaria Pública de São Paulo (SSP).

O maior aumento foi do crime de lesão corporal dolosa e lesão corporal culposa por acidente de trânsito. Em 2022, foram 132.149 casos de lesão corporal dolosa identificados no estado. Em 2023, o número subiu 15 mil, chegando a 147.211 no total.

Em relação ao crime de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, houve um aumento de aproximadamente 7 mil. No ano de 2022, foram registrados 61.640 casos. Já em 2023, esse número subiu para 68.820.

Fonte: Segurança Pública de São Paulo





Quanto ao estupro, o resultado é o maior desde 2001, quando a SSP iniciou o levantamento. Foram 14.504 estupros em 2023, sendo 11.133 praticados contra vulneráveis.



Ainda, foram 2.606 casos de homicídios, contra 2.909 em 2022. Segundo a SSP, o registro foi de 5,72 homicídios dolosos para uma taxa de 100 mil habitantes. Esta é a primeira vez que o índice ficou abaixo de 6.





Brasil

Na quarta-feira (31), o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou um balanço sobre a Segurança Pública no Brasil durante os últimos 13 meses .

Segundo o ex-ministro, houve uma redução de 4,17% no registro de crimes violentos, letais, intencionais no país em 2023. Os dados do governo mostram que foram identificados 40.429 crimes letais intencionais (latrocínio, lesão corporal seguida de morte, homicídio e feminicídio) no ano passado. Em 2022, foram 42.190.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se não fosse o aumento de armas de fogo em circulação entre 2019 e 2021, o Brasil teria registrado 6.379 homicídios a menos.

Houve também crescimento nos mandados de prisão em 2023. Segundo Dino, o aumento é um "indicador de que as polícias estão funcionando melhor". Nos estados, foram 256.752 prisões no ano passado. Um aumento de 8,71% em relação a 2022, que chegou a 236.175.