Durante o Carnaval, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, os foliões estão ansiosos para saber o clima. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño deve perder força a partir de fevereiro, mas continuará presente no verão e outono.

Com isso, as temperaturas ficam mais amenas e as chuvas menos frequentes no Sul e Sudeste. No entanto, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as regiões ainda podem enfrentar tempo ruim.

As chuvas devem se concentrar principalmente na semana de 7 a 13 de fevereiro, conforme indicado pelo gráfico do CPTEC. A meteorologista Andrea Ramos do Inmet destaca que as chuvas serão localizadas, principalmente à tarde, com possibilidade de granizo no Sul.

Na região Sudeste, as chuvas também devem ocorrer à tarde e à noite, principalmente em Minas Gerais. Durante o Carnaval, as chuvas podem aumentar nas regiões centrais, incluindo o Norte do país. No Nordeste, espera-se chuva, especialmente no litoral da Bahia e região Norte.

A previsão do Inmet para a semana de 6 a 12 de fevereiro é a seguinte: