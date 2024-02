Fellipe Sampaio /SCO/STF Ricardo Lewandowski assume Justiça nesta quinta





O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski assumirá nesta quinta-feira (1º) o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A cerimônia está marcada para começar a partir das 11h. Ele substituirá Flávio Dino , que foi nomeado para uma cadeira no STF .



Com a mudança na gestão do Ministério da Justiça, Lewandowski implementou alterações em cargos estratégicos, com algumas exonerações já publicadas no Diário Oficial da União (DOU).





Veja algumas substituições que foram feitas pelo novo ministro.

Secretaria-Executiva

Ricardo Cappelli, anterior secretário-executivo do Ministério da Justiça, foi exonerado nesta quinta-feira. Atendendo ao convite do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ele assumirá a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Lewandowski escolheu o jurista e professor Manoel Carlos de Almeida Neto como seu substituto, com a nomeação já publicada no DOU.

Secretaria Nacional de Políticas Penais

Rafael Velasco Brandani foi oficialmente exonerado da Secretaria Nacional de Políticas Penais nesta quinta-feira. O substituto ainda não foi anunciado, mas espera-se que Lewandowski indique o procurador André Garcia para o cargo, atualmente secretário de Justiça do Espírito Santo.

Secretaria Nacional de Segurança Pública

Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, exonerado nesta quinta-feira, está deixando a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo , assumirá o cargo.

Secretaria Nacional de Justiça

Augusto de Arruda Botelho foi exonerado do cargo de secretário Nacional de Justiça. O advogado já havia afirmado que deixaria o cargo na gestão de Lewandowski. O chefe da Assessoria Especial do Ministério de Relações Institucionais, Jean Uema , assumirá o posto.

A Secretaria Nacional de Justiça é considerada estratégica. Por ela passam, por exemplo, as indicações de ministros e de desembargadores para tribunais de todo o país, além da coordenação de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em parceria com os órgãos da administração pública.

Outros nomes

Entre os demais exonerados do Ministério da Justiça, conforme registrado no Diário Oficial da União, estão: Rafaela Vieira Vidigal, chefe de Gabinete do ministro; Larissa Abdalla Britto, diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública; Rosemeri Teixeira Barros e Lorena Nascimento Lima, assessoras especiais do ministro. Entre os nomeados estão Ana Maria Alvarenga Mamede Neve, chefe de Gabinete do ministro; e Marcelo Pimentel de Oliveira e Lílian Manoela Cintra de Melo, assessores especiais do ministro.