Reprodução Capelli terá novo cargo no governo Lula





O vice-presidente, Geraldo Alckmin, convidou Ricardo Cappelli para assumir a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e Cappelli aceitou o convite.

A notícia foi dada em primeira mão pela jornalista Andreia Sadi e confirmada pelo Portal IG. A confirmação coloca fim a um elefante na sala do governo Lula, já que Cappelli é visto como figura emblemática da administração, principalmente por sua atuação no 8 de janeiro como responsável pela Intervenção Federal em Brasília.

Cappelli deixou o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a saída de Flávio Dino da pasta para assumir cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes de deixar a secretaria executiva, ele saiu de férias no começo de janeiro, com o futuro incerto na pasta com o anúncio do novo ministro Ricardo Lewandowski.

Desde a indicação de Lewandowski já se sabia que o aliado de Dino não deveria permanecer no Ministério. Recentemente ele foi convidado por Eduardo Paes para assumir uma função na prefeitura do Rio de Janeiro, mas recusou o convite.

Nesta semana, nos bastidores se falou da possibilidade do PSB lançá-lo como candidato à prefeitura da cidade fluminense, o que não deve ocorrer com o novo cargo.

Cappelli é um político experiente que já ocupou vários cargos importantes no governo federal. Ele foi secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, interventor na segurança pública do Distrito Federal, chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, e secretário de Estado do governo do Maranhão.





Ele também atuou no Ministério do Esporte, entre 2012 e 2015, como Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social no Governo Federal.

A ABDI é uma agência vinculada ao Ministério da Economia, que tem como objetivo promover a inovação e a competitividade da indústria brasileira.