Divulgação / Estado de SP Mario Sarrubbo, procurador-geral de São Paulo.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça na gestão Ricardo Lewandowski. Fontes ouvidas pelo Estadão e pelo g1 confirmam que os dois tiveram uma reunião na semana passada.

Sem uma data para a posse, Sarrubbo ajusta detalhes do cargo e aguarda Lewandowski anunciar, formalmente, a equipe que o acompanhará ao Ministério da Justiça.

Quem é Mario Sarrubo

Sarrubbo era procurador-geral de Justiça de São Paulo desde 2020, quando foi escolhido pelo então governador João Doria. Em 2022, ele foi reconduzido ao cargo após ser o mais votado em eleição interna do Ministério Público paulista.

Sua atuação em São Paulo, tanto na procuradoria quanto como coordenador dos trabalhos das unidades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), é vista com bons olhos para a função que ele assume no MJ.

Sarrubbo será o rosto do principal desafio de Lewandowski na pasta. O ex-ministro do Supremo deve assumir a Justiça após ser contra a recriação do Ministério da Segurança Pública, uma das áreas em que o governo petista tem sido criticado por pouco avanço.