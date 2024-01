Reprodução: Redes Sociais Chuvas no Rio de Janeiro

Além da capital do Rio de Janeiro, mais três cidades declararam estado de emergência no estado por conta das fontes chuvas do fim de semana . O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional analisa o comunicado nos municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João do Meriti.

Quando uma situação de emergência é reconhecida, isso permite que recursos possam ser utilizados para assistência de vítimas, desabrigados e nas vias.

De acordo com a CNN, o ministro Waldez Góes, chefe da pasta de Desenvolvimento Regional, afirmou que irá se reunir com todos os prefeitos da região.

“Inicialmente estou enviando equipe técnica e depois devo agendar reunião com todos os prefeitos da região atingida. A prioridade, nesta segunda-feira (15), são os Decretos de Emergência para podermos atuar com apoio total na ajuda humanitária, reestabelecimento e reconstrução”, disse o ministro à CNN.

Desde a noite do último sábado (13), o Rio foi atingido por tempestades que deixaram ao menos 12 mortos , segundo informações confirmadas até a noite desse domingo (14), na capital e na Baixada Fluminense. Os óbitos foram causados por afogamentos, descargas elétricas e desabamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros foram realizados 186 socorros relacionados às chuvas nas últimas 24 horas.

Após o fim de semana de chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de tempestades em todo o estado válido até as 10h desta segunda-feira (15) .