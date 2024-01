Reprodução: Redes Sociais Um dos convidados morreu após festa da empresa em Patrocínio

Cinco pessoas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia, unidade de saúde que fica na cidade mineira de Patrocínio, por suspeita de intoxicação alimentar após participarem de um churrasco da empresa do município.

A confraternização aconteceu na sexta-feira (12). Mais duas pessoas passaram mal. O sexto integrante recebeu alta na noite de domingo (14) no Pronto-Socorro Municipal. O outro convidado, Wagner Martin Orlandelli, de 37 anos, morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória no dia seguinte do evento.

O churrasco foi promovido pela empresa de agronegócios 4 Folhas, em uma chácara na região do Bairro Serra Negra. A organização lamentou a morte de Wagner nas redes sociais.

Os hospitalizados tiveram sintomas como mal-estar, vômito e náusea. Ademais, todos os que estavam presentes no evento passaram por exames, que serão analisados em um laboratório de Belo Horizonte junto com as comidas e bebidas da festa.

Para a TV Integração, Helen Soares, prima de um dos internados e amiga de alguns funcionários da 4 Folhas, contou como foi o evento. De acordo com ela, havia 13 pessoas na chácara, sendo 12 convidados e um churrasqueiro.

"A empresa vive treinando os funcionários. Ela marcou na sexta-feira (12) uma convenção e teria um 'happy hour' em seguida. No outro dia, seria um almoço com as famílias para confraternizar, para dar boas-vindas ao ano novo", relatou Helen.

De acordo com Helen, todos beberam chopp e comeram a carne, que foi comprada por dois convidados.

Após o churrasco, sete dos 12 participantes passaram mal. Um deles, segundo Helen, foi embora às 5h, passou mal no caminho de casa e a família o levou para o hospital.

"Cinco deles tinham ficado dormindo na chácara. Um deles, que era o Wagner, passou mal no banheiro, os outros ouviram e arrombaram a porta para socorrer. Infelizmente ele morreu, teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital", disse Soares.

Em nota, a Polícia Civil comunicou que irá instaurar inquérito para apurar o caso, incluindo oitivas de participantes, organizadores e trabalhadores do evento.