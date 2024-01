Reprodução: Redes Sociais Chuvas no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros procura por Elaine Cristina Souza Gomes, que desapareceu na noite de sábado (13), após o carro onde ela estava ter caído no Rio Botas. O automóvel em que ela estava foi arrastado pelas chuvas no bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O marido de Elaine foi resgatado por moradores da região. Segundo as testemunhas, o homem tentou passar com o carro pela enchente. Ao seguir o GPS e não teria percebido que ultrapassou as margens do Rio.

Nesta segunda-feira (15) uma equipe de mergulhadores dos bombeiros buscam por Elaine.

Desde a noite do último sábado (13), o Rio foi atingido por tempestades que deixaram ao menos 11 mortos , segundo informações confirmadas até a noite desse domingo (14), na capital e na Baixada Fluminense. Os óbitos foram causados por afogamentos, descargas elétricas e desabamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros foram realizados 186 socorros relacionados às chuvas nas últimas 24 horas.

Após o fim de semana de chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de tempestades em todo o estado válido até as 10h desta segunda-feira (15) .