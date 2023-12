Reprodução Cinco pessoas morreram no acidente de avião





Delcides Menezes Tiago foi identificado como piloto da aeronave de pequeno porte que caiu em Jaboticabal neste sábado (23). A informação foi confirmada por Tiele Tiago, filha do empresário, em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo Tiele, Thiago da Ótica, como era conhecido em Montes Altos, saiu da cidade para buscar amigos em Fernandópolis. Eles fariam um passeio na aeronave.

“Ainda estou tentando processar tudo. Eles (a polícia) estão lá tirando as coisas, está chovendo muito. Vão fazer a perícia”, comentou a jovem.

“Ele tinha hábito de passear de avião e foi buscar os amigos para passear. A distância era coisa de 30 minutos daqui a Fernandópolis. Ele tem o brevê há um tempo, mas não tem muito tempo. Ainda estou tentando processar tudo. A Polícia nos avisou, eles me disseram os nomes, mas eu não conheço bem as pessoas. Eles estão lá removendo as coisas, está chovendo muito”, acrescentou.

Reprodução/Facebook Delcides foi uma das vítimas do acidente





A Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto prestou uma homenagem ao empresário.

“A Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Monte Alto recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-presidente da entidade, Delcides Menezes Tiago, nesta manhã de sábado. Em nome desta instituição de fomento ao Comércio e Indústria da Cidade do Sonho, terra que o querido "Thiago da Ótica" adotou para empreender e gerar tantos empregos, nossa solidariedade à família neste momento. Do presidente 1995-1998 / 2001/2004, guardaremos saudades e a gratidão por todo empenho para a consolidação de uma instituição que hoje é um dos pilares do desenvolvimento de Monte Alto, em muito graças ao seu trabalho”, diz o texto.

Testemunhas contaram como aconteceu a queda. O acidente ocorreu por volta das 9 horas, na Praça das Jaboticabeiras, situada no bairro Jardim Universitário, um local predominantemente residencial.

De acordo com pessoas que viram a queda em entrevista à GloboNews, o piloto parecia enfrentar dificuldades, sobrevoando a área várias vezes em busca de um local seguro para a aterrissagem. Contudo, em um momento crítico, a aeronave perdeu altitude abruptamente, resultando em uma queda seguida de uma explosão.

O acidente, ocorrido durante forte chuva, ceifou a vida de quatro adultos e uma criança. O Corpo de Bombeiros confirmou, mencionando que duas vítimas foram carbonizadas no impacto, enquanto uma terceira, mesmo recebendo atendimento médico, não conseguiu sobreviver aos ferimentos. As identidades das vítimas não foram reveladas.

O Capitão Fernando Roberto, do Corpo de Bombeiros, prestou informações adicionais sobre o acidente, ressaltando que as causas serão investigadas pela FAB (Força Aérea Brasileira).

"A perícia, quem vai dizer, mas no momento do acidente estava com um mal tempo como está agora. Em princípio são cinco vítimas, aí a capacidade da aeronave e o corpo de bombeiras não saberia informar", explicou o capitão Fernando Roberto em entrevista coletiva aos jornalistas.





A aeronave era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, com fabricação de 2012. O avião era considerado da categoria experimental e estava regularizada na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo investigações preliminares, há suspeita que havia mais passageiros do que o permitido, já que o avião tinha cinco pessoas e a autorização era apenas quatro.

"O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", explicou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.