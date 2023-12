Reprodução: Redes Sociais Mina que pode colapsar a qualquer momento em Maceió

A Defesa Civil de Maceió afirmou a mina Braskem, que estava se movimentado 50 cm por dia, teve aumento na deslocação, chegando a um metro em 48 horas. Ainda, nas primeiras horas desta sexta-feira (1º), no bairro de Mutange, um raio atingiu a mina, por volta das 6h30.

A mina de sal-gema, prevista para colapsar a qualquer momento, tem volume de 500 mil m³ e aproximadamente 50 metros de profundidade.

"A mina continua se movimentando de forma rápida e é só questão de tempo", contou o tenente-coronel Moisés Melo ao UOL.

De acordo com o coronel, o abalo sísmico em razão da mina poderá ser sentido em vários bairros da cidade.

“Não sabemos a intensidade, mas é certo que grande parte da cidade irá sentir. E temos outros problemas. Se houver uma ruptura nessa região podemos ter vários serviços afetados, a exemplo do abastecimento de água de parte da cidade e também o fornecimento de energia e de gás. Com certeza, toda a capital irá sentir os tremores se acontecer essa ruptura dessas cavernas em cadeia”, afirmou o coronel Moisés Melo.

O problema remonta ao afundamento do solo que afeta cinco bairros desde março de 2018, sendo atribuído às atividades de mineração da Braskem em uma área de falha geológica.

O município decretou estado de emergência por 180 dias, com medidas abrangentes sendo implementadas para assistir às famílias realocadas, incluindo abrigos, leitos de saúde, equipes de limpeza, alimentação e cestas básicas.

A realocação já afetou mais de 60 mil famílias nos bairros Pinheiro, Mutante, Bebedouro, Bom Parto e Farol.

A Braskem informou, através de nota, que está contribuindo com as autoridades e que está tomando "as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências".

As cavernas da mina estão interditadas desde 2019, quando o Serviço Geológico Brasileiro identificou que a atividade ocasionou o afundamento do solo.

Veja o comunicado da empresa na íntegra:

A Braskem continua mobilizada e monitorando a situação da mina 18, localizada no bairro do Mutange. Os dados atuais de monitoramento demonstram que o movimento do solo permanece concentrado na área dessa mina.

A área de serviço da empresa, onde são executados os trabalhos de preenchimento dos poços, está isolada desde a tarde da terça-feira, em cumprimento às ações definidas nos protocolos de segurança. Todos os dados colhidos estão sendo compartilhados em tempo real com as autoridades.

Desde a noite de ontem, a empresa também está apoiando a realocação emergencial dos moradores que ainda resistem em permanecer na área de desocupação. Essa realocação emergencial foi determinada judicialmente ontem, e está sendo coordenada pela Defesa Civil.



A realocação preventiva de toda a área de risco foi iniciada em novembro de 2019 e 99,3% dos imóveis já estão desocupados (dados de 31 de outubro de 2023).

A Braskem continua tomando todas as medidas cabíveis para minimização do impacto de possíveis ocorrências, e segue colaborando estreitamente com as autoridades competentes.