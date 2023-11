Reprodução Prefeitura de Maceió decretou emergência





A Defesa Civil de Maceió emitiu nesta quarta-feira (29) um alerta preocupante sobre o risco de colapso em uma mina da Braskem na cidade, pedindo a população próxima a evacuar a área imediatamente.

O problema remonta ao afundamento do solo que afeta cinco bairros desde março de 2018, sendo atribuído às atividades de mineração da Braskem em uma área de falha geológica.

O município decretou estado de emergência por 180 dias, com medidas abrangentes sendo implementadas para assistir as famílias realocadas, incluindo abrigos, leitos de saúde, equipes de limpeza, alimentação e cestas básicas.

A realocação já havia afetado mais de 60 mil famílias nos bairros Pinheiro, Mutante, Bebedouro, Bom Parto e Farol.

O monitoramento da região foi intensificado após cinco abalos sísmicos neste mês, identificando o risco de colapso em uma das minas, desencadeando a necessidade de evacuação.

A prefeitura está mobilizando recursos para as famílias evacuadas, enquanto o governo estadual avalia adotar medidas semelhantes. A Braskem respondeu à situação paralisando suas atividades na área de resguardo.

Diante da urgência da situação, o prefeito de Maceió estabeleceu um gabinete de crise para coordenar as ações, com o governador confirmando o acompanhamento da Defesa Civil Nacional e do Serviço Geológico do Brasil.





O histórico da Braskem em Maceió inclui a exploração de 35 poços de extração para a produção de PVC e soda cáustica a partir da sal-gema.

Contudo, essa atividade gerou impactos geológicos e ambientais significativos, resultando em evacuações e a suspensão da exploração em 2019.

O atual alerta da Defesa Civil destaca a persistência dos desafios relacionados às operações da empresa na região, gerando preocupações sobre a segurança contínua das comunidades afetadas.