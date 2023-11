Reprodução/RBS TV Enchente na região das ilhas de Porto Alegre (RS)

O número de pessoas que estão fora de casa após as chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul desde o último fim de semana já passou de 28 mil nesta quarta-feira (22), de acordo com a Defesa Civil do estado. Ao menos 177 municípios do RS foram atingidos pelas enchentes, deixando 28.327 pessoas fora de casa e 63 feridos.

Nessa terça (21), o governo do estado confirmou a quinta morte causada pelas enchentes. Segundo as informações, a vítima foi uma mulher de 67 anos, que foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS).

As outras quatro mortes ocorreram nas cidades de Giruá, Gramado e Vila Flores. Ainda, mais três morreram em Santa Catarina.

Além das enchentes, ao menos 7 mil pessoas estão sem energia elétrica nas áreas afetadas, que são clientes da CEEE Equatorial. O fornecimento de luz foi interrompido a pedido da Defesa Civil, por motivos de segurança em decorrência dos alagamentos.

Já na área da RGE, outra concessionária de energia elétrica do estado, mais 1,3 mil pontos estão sem luz, especialmente nos municípios do Vale do Taquari e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

As duas concessionárias seguem monitoram as regiões.

Em um dos pontos mais críticos das enchentes, na região das ilhas de Porto Alegre, quase duas mil pessoas estão fora de casa devido às inundações.

Na última segunda (20), o Rio Guaíba atingiu 3,39 metros, a marca mais alta desde 1942, quando Porto Alegre registrou uma enchente histórica que elevou o nível da água para 4,75 metros.

Boletim dessa terça informava que 71 municípios de Santa Catarina permanecem em situação de emergência. O Rio do Sul, no Vale do Itajaí, é um dos locais mais afetados. Diversos bairros continuam isolados e mais de 1,8 mil pessoas foram encaminhadas para abrigos. No estado catarinense, são aproximadamente de seis mil desabrigados, o restante está no estado gaúcho.