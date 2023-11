Divulgação/Bombeiros Chuva causa enchentes, deslizamentos e mortes em Santa Catarina

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deixaram oito mortos e mais de 20 mil pessoas desalojadas. A população mais afetada vive no Vale do Taquari, no estado gaúcho, mesma região que foi bastante atingida pelas chuvas de setembro.

No Vale do Taquari, os desalojados estão sendo enviados para 35 abrigos públicos nos municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza e Taquari.

A quarta morte associada à chuva foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Infelizmente, tivemos a confirmação de mais uma morte em função das chuvas no Estado. Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul. Meus sentimentos à família".

As outras quatro mortes ocorreram nas cidades de Giruá, Gramado e Vila Flores. Ainda, mais três morreram em Santa Catarina. Segundo o último balanço, ao menos 63 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil do RS, os temporais deixaram 24.976 pessoas desalojadas e 3.351 desabrigadas.

Nesta terça-feira (21), 71 municípios de Santa Catarina permanecem em situação de emergência. O Rio do Sul, no Vale do Itajaí, é um dos locais mais afetados. Diversos bairros continuam isolados e mais de 1,8 mil pessoas foram encaminhadas para abrigos. No estado catarinense, são aproximadamente de seis mil desabrigados, o restante está no estado gaúcho.