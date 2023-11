Divulgação/ Enel Moradores seguem sem luz em São Paulo

A Enel, responsável pelo serviço de energia elétrica em São Paulo, informou ao iG nesta segunda-feira (6) que pretende reestabelecer totalmente a eletricidade até terça-feira (7), mas que vem encontrando dificuldades devido à "complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos".

Segundo a empresa, o trabalho está sendo feio gradualmente em "atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades". A companhia afirma que priorizou os casos mais críticos, "como serviços essenciais e a conexão das escolas onde seriam aplicadas as provas do ENEM".

De acordo com um balanço fornecido pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, há 12 escolas sem funcionar pela falta de energia elétrica, 77 semáforos quebrados na capital e 413 mil pessoas sem luz nesta segunda-feira . A Enel diz que já reestabeleceu a eletricidade para mais de 76% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira (3).

Dentre os bairros que ainda sofrem com a falta de energia estão: Campo Limpo, Vila Mariana, Planalto Paulista e Ipiranga, na Zona Sul, o Jaçanã e a Freguesia do Ó, na Zona Norte, o Butantã, na Zona Oeste, além de Guaianases e Mooca, na Zona Leste.





Enel notificada pelo governo

Na manhã desta segunda-feira (3), o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino , informou que irá "notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo (Enel) para explicar a interrupção nos serviços essenciais".

"O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção nos serviços essenciais. Outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário @wadih_damous", escreveu Dino nesta manhã.

O secretário Wadih Damous afirmou que a "Senacon já preparou notificação à ENEL e está tomando outras medidas para monitorar os danos causados, orientar os consumidores e mitigar os prejuízos decorrentes da suspensão de energia elétrica".

Desde sexta-feira (3), as chuvas em São Paulo deixaram mais de 2,1 milhões de pessoas sem luz . A tempestade deixou ainda sete mortos no estado , sendo uma pessoa em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; uma em Suzano; uma em Ilhabela, em decorrência de um naufrágio e duas na capital, todas após quedas de árvores.