Arquivo pessoal/Raquel de Souza O menino apresenta sintomas de infecção grave





O menino de 11 anos que comeu uma lagartixa frita voltou a ser internado numa unidade de saúde após passar mal em Formosa, cidade localizada no entorno do Distrito Federal. De acordo com a mãe, ele segue com sintomas de infecção, como desidratação, vômito e diarreia.

O animal foi preparado pela mãe da madrasta dele quando a criança estava visitando o pai. Raquel de Souza, mãe do menino, disse que passou mal novamente desde segunda-feira (20), e foi hospitalizado na terça (21).





“Ele está passando mal com diarreia e mal estar, fraqueza, dor de cabeça devido a essa infecção. A flora intestinal dele está toda bagunçada devido ao tanto de bactéria que tem no corpo dele. Foi isso que o médico explicou”, Raquel ao portal g1.

O menino foi liberado à noite, mas deve voltar à UPA nesta quarta-feira (22) para pegar resultados de exames e ser reavaliado pelos médicos.

"Desde que comeu a lagartixa, todos os dias ele sente algo, dor de cabeça, vômito, diarreia, fraqueza, febre, falta de apetite", contou a mãe. Raquel ainda destaca que seu filho está sentindo dificuldades para se alimentar, e basicamente só tem comido frutas e tomado água de coco.

Entenda

O caso aconteceu no dia 6 de novembro deste ano. O menino se sentiu mal enquanto passava o final de semana na casa de seu pai, que saiu para trabalhar e deixou o filho aos cuidados da esposa e de sua sogra. Enquanto brincava, o garoto quase matou uma lagartixa.

“A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo, porque passavam necessidade”, explicou o delegado Paulo Henrique Santos.

Em seu depoimento, a mãe da madrasta do menino disse que ele ficou curioso com aquela informação, e teria demonstrado interesse em comer uma lagartixa também. Diante disso, a senhora disse que poderia preparar o “prato” se o menino conseguisse achar mais lagartixas.

A criança, então, caçou cerca de quatro lagartixas, que teriam sido limpas, temperadas e fritas pela mãe da madrasta, e servidas ao menino, que as comeu e ficou internado por três dias, com uma infecção.