Brasileiros de Gaza chegam no Brasil

O décimo voo da Operação Voltando em Paz, com 32 brasileiros que deixaram a Faixa de Gaza no domingo (12) , pousou na Base Áérea de Brasília às 23h24 desta segunda-feira (13). O grupo passou mais de um mês na espera da autorização de Israel, Hamas e Egito para retornar ao país.

Chegaram ao Brasil 17 crianças, nove mulheres e seis homens. No grupo, 22 brasileiros e dez palestinos familiares de brasileiros. Eles foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A aeronave VC-2, da Presidência da República, decolou do Egito rumo ao Brasil às 6h51 desta segunda-feira (13) e realizou duas paradas técnicas: em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (BARF).

Com a chegada deste voo, a FAB (Força Aérea Brasileira) transportou um total de 1.477 passageiros, além de 53 animais domésticos desde o início dos conflitos entre Israel e Hamas.

Próximos passos

O grupo ficará dois dias hospedado em Brasília e receberá um acolhimento estruturado pelo governo. "Eles terão à disposição serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização", informa o Ministério das Relações Exteriores.

Brasileiros que deixaram Gaza dentro do avião rumo ao Brasil





"Há todo um esquema de recepção. Um sistema de apoio e acolhimento em que serão oferecidos identidade, permissão de trabalho, acesso ao Sistema Único de Saúde, à rede de apoio social para refugiados, além da regularização da situação de cada um", disse o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em coletiva de imprensa no domingo (12).

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar, mas o Governo Federal já disponibilizou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas. Vai ser no interior de São Paulo”, disse Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Brasileiros que estavam em Gaza chegaram ao Brasil nesta segunda





Duas brasileiras desistiram do retorno

Após a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, ser reaberta na manhã de domingo, duas mulheres, mãe e filha, desistiram de retornar ao Brasil e permaneceram em Gaza.

Segundo Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina, elas desistiram do embarque "por motivos pessoais".

Desde que a fronteira foi aberta, sete listas foram divulgadas com estrangeiros permitidos a sair da zona de guerra, mas nenhuma contava com brasileiros. A última, no entanto, incluía o grupo de 34 pessoas, porém, a escalada do conflito e o bombardeio a hospitais fez com que a passagem fosse fechada.

Na sexta-feira (10), os brasileiros foram até o posto para deixar o enclave palestino, mas foram impedidos de passar e permaneceram mais uma noite em Rafah.





Segundo grupo aguarda repatriação

Um grupo com 50 pessoas se manifestou para também deixar Gaza . Nesta segunda leva, há parentes mais distantes do primeiro grupo, um bebê brasileiro, junto da mãe e irmãos que visitavam a região quando o conflito foi iniciado em 7 de outubro , e brasileiros que vivem em Gaza e não quiseram retornar ao Brasil, mas agora mudaram de ideia conforme a intensidade do confronto.

Ainda não há previsão para que eles deixem Gaza e ainda não há a formação de uma lista oficial divulgada pelo Itamaraty.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a segunda lista de brasileiros solicitando o retorno será analisada. "Vamos trabalhar agora, a partir da chegada deles (o primeiro grupo), com informações outras, para saber se haverá um outro grupo de brasileiros e familiares próximos que estejam interessados em voltar ao Brasil", disse, em entrevista à GloboNews.

A brasileira Samira Hassan cruzou a fronteira no primeiro grupo e relatou que aguarda os parentes do território palestino na segunda lista. "Eu não quero deixar minha família morrer aqui na Faixa de Gaza. Eles estão sem casa, na escola em Khan Younis. Então, espero que os nomes deles saiam na segunda lista", afirmou em vídeo ao g1.

Até o momento, aproximadamente 3.900 pessoas foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza. Os Estados Unidos, Canadá e Alemanha lideram a lista dos estrangeiros que conseguiram deixar a região. São 1.267, 385 e 343, respectivamente.