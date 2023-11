Gigi Ibrahim/Wikimedia Commons - 19.11.2012 Passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito

Após o primeiro grupo de 32 brasileiros cruzar a fronteira de Gaza com o Egito , neste domingo (12), o Itamaraty já prepara a retirada de outro grupo com 50 pessoas do território palestino.

Nesta segunda leva, há parentes mais distantes do primeiro grupo, um bebê brasileiro, junto da mãe e irmãos que visitavam a região quando o conflito foi iniciado em 7 de outubro, e brasileiros que vivem em Gaza e não quiseram retornar ao Brasil, mas agora mudaram de ideia conforme a intensidade do confronto.

Além deles, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, também voltará ao território brasileiro nesta segunda leva. Ainda não há previsão para que este segundo grupo deixe Gaza.

A brasileira Samira Hassan cruzou a fronteira no primeiro grupo e relatou que aguarda os parentes do território palestino na segunda lista. "Eu não quero deixar minha família morrer aqui na Faixa de Gaza. Eles estão sem casa, na escola em Khan Younis. Então, espero que os nomes deles saiam na segunda lista", afirmou em vídeo ao g1.

Até o momento, aproximadamente 3.432 pessoas foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza. Os Estados Unidos, Canadá e Alemanha lideram a lista dos estrangeiros que conseguiram deixar a região. São 1.267, 385 e 343, respectivamente.





Repatriação

O grupo de 32 brasileiros agora aguarda o voo para o Brasil no Egito. O embarque acontecerá na manhã de segunda-feira (13), segundo o Itamaraty. São 17 crianças, nove mulheres e seis homens que esperaram mais de um mês a permissão das autoridades de Israel, Gaza e Egito para cruzar a fronteira. No grupo, 22 brasileiros e dez palestinos familiares de brasileiros.

Após os trâmites burocráticos, eles irão almoçar e serão transportados em veículos fretados pela Embaixada Brasileira no Egito rumo a Cairo, capital egípcia. A viagem dura cerca de seis horas e contará com a presença de diplomatas brasileiros.