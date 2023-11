Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Yuri tirou foto com Lula em evento no Ceará quando ainda era do PL





Nesta sexta-feira (3), o deputado federal Yury do Paredão anunciou sua filiação ao MDB, partido que integra a base governista no Congresso Nacional. A filiação ocorre após sua expulsão do PL.

A expulsão de Yury do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro se deu em decorrência de uma fotografia que gerou descontentamento entre os membros da sigla. A imagem mostrou o deputado fazendo o gesto "L" durante uma agenda em que estava ao lado de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O desligamento do PL aconteceu no mês de julho, após uma reunião com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido.

Durante esse processo, Yury do Paredão expressou seus agradecimentos ao governador do Pará, Helder Barbalho, e ao deputado federal Baleia Rossi, do MDB, pela calorosa recepção em sua nova legenda.

"Chego ao MDB levando os meus ideais em defesa do Brasil com liberdade, respeito, tolerância e desenvolvimento econômico com inclusão social", declarou o parlamentar.

Antes do incidente com a fotografia, Yury já havia causado desconforto entre os membros do PL ao retirar sua assinatura de um requerimento que visava evitar a instalação da CPMI dos Atos Golpistas.

Tal ação foi interpretada por alguns como um gesto favorável ao governo, o que gerou descontentamento entre os bolsonaristas.





“Não esperava que fosse (vazar a foto). Foi um encontro democrático com os ministros de Lula. Na verdade, a foto foi um momento de alegria pela inauguração da bomba, mas respeito a decisão de Valdemar”, declarou o deputado na ocasião.

A expulsão do PL, embora represente um afastamento da legenda que abrigou o ex-presidente Bolsonaro, permitiu que Yury se filiasse a outro partido sem o risco de perder seu mandato por infidelidade partidária.