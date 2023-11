Reprodução Aeroporto de Congonhas precisou fechar sua pista temporariamente





Um avião Piper Aircraft PA-42, um modelo de pequeno porte registrado em Cuiabá, enfrentou problemas em seu trem de pouso ao aterrissar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (1°).

Não houve feridos no incidente. No entanto, a pista principal do aeroporto teve que ser temporariamente bloqueada devido à presença da aeronave, afetando as operações de pousos e decolagens no aeroporto.

As informações iniciais apontam que o avião em questão era uma ambulância aérea, transportando um paciente a bordo. A situação de emergência ocorreu no momento da aterrissagem, quando o trem de pouso da aeronave apresentou problemas, levando a uma situação de risco durante a operação.

Por conta do problema, dois voos – um que veio do Rio de Janeiro e outro do Rio de Janeiro – estão no ar dando voltas nas proximidades do aeroporto.





É a segunda vez nesta semana que Congonhas precisou ser fechado temporariamente por conta de problemas com aeronaves.

No domingo (29), um avião com capacidade para seis passageiros teve seu pneu furado e precisou de um auxílio. Apesar do susto, ninguém se machucou.