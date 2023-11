Reprodução Ex-presidente Jair Bolsonaro





O Instituto Atlas Intel fez uma pesquisa que mostrou a rejeição a líderes políticos de todo o mundo entre a população argentina. A pesquisa envolveu 16 renomados nomes da política global. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) apareceu na quarta colocação.

Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados têm uma imagem negativa de Bolsonaro, enquanto 24% o veem de forma positiva, e 22% não souberam responder.

No topo da lista de líderes mais rejeitados se encontra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com uma taxa de rejeição de 74%. Ele é seguido de perto por Vladimir Putin, presidente da Rússia, com uma rejeição de 66%, e pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu uma taxa de rejeição de 56%.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do Brasil, também figura na pesquisa, ocupando o quinto lugar na lista de líderes com maior rejeição entre os argentinos, com 38% de imagem negativa.

Lula é percebido de maneira positiva por 38% dos cidadãos argentinos, e 24% não souberam ou preferiram não responder.

Quando se trata de líderes com imagem positiva, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, lidera a lista com uma aprovação de 63% e uma taxa de rejeição de apenas 15%.

Em segundo lugar, está o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, com 58% de imagem positiva e 14% de imagem negativa.

O terceiro lugar pertence ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, com 49% de imagem positiva e 15% de imagem negativa.

Lula detém a quarta maior aprovação na pesquisa, enquanto Jair Bolsonaro figura em oitavo lugar nessa lista.







Eleição na Argentina

A pesquisa Atlas também divulgou dados das intenções de votos dos argentinos no segundo turno das eleições presidenciais, que ocorrerá em 19 de novembro. Javier Milei e Sérgio Massa aparecem empatados tecnicamente.

Segundo o instituto, Milei tem 52% das intenções de voto contra 48% de Massa. O erro percentual é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.