Roberto Parizotti - 28.09.2022 Chuva em São Paulo, na Avenida Paulista, região Trianon/MASP

O volume de chuvas ultrapassou em janeiro o esperado em grande parte do estado de São Paulo , segundo levantamento da Defesa Civil divulgado hoje (3).

Em Apiaí, o acumulado do mês chegou a 340,6 milímetros (mm), mais do que o dobro da média histórica de 152,9 mm.

Em Osasco, na Grande São Paulo, foram 376 mm de chuva ao longo do mês de janeiro, enquanto o esperado era de 256, 8 mm. Em Juquitiba, também na região metropolitana da capital, o volume ficou em 351,6 mm, acima da média de 294,4 mm.

Em Marília, foram 345,6 mm de chuva ao longo do mês, ultrapassando a média de 243,7 mm.Presidente Prudente registrou 301,6 mm no acumulado no mês de janeiro, sendo que o esperado era de 232,5mm.

Devido aos temporais, a Defesa Civil atendeu 106 ocorrências em 83 municípios. Desde o início de dezembro, 24 pessoas morreram no estado - 16 em enchentes ou enxurradas, três em desabamentos e duas atingidas por raios.