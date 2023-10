Reprodução/Instagram Imagem do prédio da USP





No final da tarde de quinta-feira (26), um grupo de estudantes ocupou o prédio da Administração Central da Universidade de São Paulo (USP), em um ato de protesto que demonstra o descontentamento com decisões recentes da reitoria da instituição.

A manifestação é liderada por um grupo de estudantes opositores ao Diretório Central dos Estudantes Livres (DCE Livres) e surge em meio a uma greve que teve início em 19 de setembro.



A greve estudantil estava próxima de ser encerrada. No entanto, a reitoria da USP tomou uma medida que desagradou os estudantes em greve.

A instituição anunciou que revisaria a frequência dos alunos às aulas no sistema online da universidade, conhecido como JupiterWeb. Essa revisão levaria em conta as semanas em que os estudantes estiveram em greve.

Essa decisão da reitoria coloca os alunos em risco de reprovação automática devido ao excesso de faltas, além de ameaçar a possibilidade de continuar nos cursos e de concluir a graduação.

Alunos que não atenderem aos requisitos de frequência mínima podem perder bolsas-auxílio de permanência estudantil e enfrentar o risco de jubilação, que é a perda do direito ao diploma de conclusão do curso.

Os estudantes alegam que a medida da reitoria representa uma represália pela greve, o que levou ao estabelecimento de um piquete no prédio da Administração Central da USP. De acordo com informações obtidas, a ocupação ocorreu de maneira pacífica, sem relatos de violência durante o protesto.





Além de se manifestarem contra a revisão da frequência e a possível reprovação automática, os alunos apresentam outras reivindicações em seu movimento.

Entre as demandas, estão a contratação de mais professores, o aumento do auxílio para a permanência estudantil, melhorias estruturais na unidade da USP na Zona Leste, a realização de vestibulares específicos para indígenas e a valorização dos direitos estudantis.

"Estudantes ocuparam o prédio K, da Administração Central, na Rua da Praça do Relógio 109, perto do Bandejão Central. Chamamos todos os estudantes a virem apoiar a ocupação e garantirem que a assembleia geral aconteça", diz mensagem no perfil Rede Estudantil USP.



Durante a noite, a professora Raquel Rolnik, prefeita do campus, juntamente com o vice Wagner Ribeiro, foi até a ocupação e levou até o reitor as reivindicações dos estudantes.



Minutos depois, ela retornou até o local em que os alunos estavam e explicou que a reitoria terá uma posição oficial sobre o tema na sexta (27), às 8h, quando um representante estará na ocupação para conversar com o grupo grevista.