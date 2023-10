GOV BR/FAB - 12.10.2023 KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregado na Operação Voltando em Paz do Governo Federal

O oitavo voo da operação Voltando em Paz com 69 passageiros, sendo 66 brasileiros e três bolivianas, além de 9 pets, chegou ao Rio de Janeiro às 10h48 deste sábado (21). O pouso foi realizado primeiramente em Recife, onde dois desembarcaram. Os outros 67 desceram no Posto CAN do Galeão, no Rio de Janeiro.

Com a chegada desta aeronave, a KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), já são 1.201 brasileiros e 44 animais domésticos resgatados de Israel desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas .

11/10 - Primeira aeronave pousa em Brasília com 211 passageiros

12/10 - Segunda aeronave pousa no Rio de Janeiro com 214 passageiros e 3 pets

13/10 - Terceira aeronave pousa em Recife e Guarulhos com 69 passageiros

14/10 - Quarta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 207 passageiros e 4 pets

15/10 - Quinta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 215 passageiros e 16 pets

19/10 - Sexta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 219 passageiros e 11 pets

21/10 - Sétima aeronave pousa no Rio de Janeiro com 66 brasileiros e três bolivianas, além de 9 pets

Ainda, há a aeronave presidencial brasileira que estava em Roma desde o dia 13 de outubro e pousou no Aeroporto de Al-Arish, no Egito na quarta-feira (18) para aguardar os 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Eles esperam por autorização para atravessar a fronteira em segurança e retornar ao Brasil.

O avião VC-2 levou uma ajuda humanitária do Brasil a região do conflito. Na bagagem, 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde foram enviados para a população de Gaza. A aeronave aguarda os brasileiros agora em Cairo, capital do Egito.

A oitava aeronave de repatriação de brasileiros decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h (horário de Brasília) de sexta-feira (20) . O destino é Tel Aviv, capital financeira de Israel, em voo direto. O retorno está previsto para o domingo (22) à tarde, com pouso do KC-30 na madrugada da segunda-feira (23), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Os voos da FAB que têm o objetivo de repatriar os brasileiros são acompanhados por uma equipe de médicos, psicólogos e enfermeiros para fazer os atendimentos desses passageiros, caso seja necessário.

Segundo o Planalto, as missões continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão do Itamaraty é de que haja cerca de 15 voos no total. "Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula", disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer.