Reprodução: GOV Avião presidencial rumo ao Egito

O avião da Presidência da República brasileira que estava em Roma desde o dia 13 de outubro pousou no Aeroporto de Al-Arish, no Egito, na manhã desta quarta-feira (18). A cidade de Al-Arish, que fica a 50 km da fronteira com a Faixa de Gaza.

A aeronave VC-2 leva uma ajuda humanitária do Brasil a região do conflito. Na bagagem, há 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde para a população de Gaza.

Na Faixa de Gaza, a população enfrenta escassez de água, alimento e energia por conta do confronto. Segundo o Ministério da Saúde, os medicamentos enviados são anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. "São 48 itens em cada kit, somando 267 quilos de materiais", conforme informou o governo federal.

Neste momento, há um grupo de 28 pessoas, 22 brasileiros e seis palestinos com residência no Brasil abrigados nas cidades de Rafah e Khan Yunis , no sul de Gaza, aguardando para cruzar a fronteira e embarcar na aeronave da Presidência. No entanto, o retorno ainda não foi confirmado.

Após o descarregamento dos insumos, a aeronave presidencial irá para Cairo, capital do Egito, "onde a tripulação vai aguardar o transporte dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza", diz o governo.

Ainda nesta manhã, a sétima aeronave KC-30 (Airbus A330 200) decolou de Roma para Tel Aviv, em Israel, para repatriar brasileiros. O retorno ao Brasil está previsto para quinta-feira (19) às 02h30 da manhã. A operação Voltando em Paz já trouxe 916 brasileiros e 24 animais domésticos desde o início dos conflitos.