Alberto Maraux/SSP-BA Bahia enfrenta sério problema de segurança





Dois homens foram mortos durante uma operação policial em Nova Brasília, Salvador, nesta sexta-feira (29). A ação ocorreu durante uma ronda policial na chamada operação Alvorada, quando os agentes de segurança se depararam com indivíduos armados.

Segundo informações das autoridades, os homens armados teriam disparado contra a guarnição da polícia, que revidou e acabou atingindo os dois suspeitos. Apesar de terem sido socorridos, os rapazes não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Durante a operação, a polícia apreendeu armas de fogo, incluindo um revólver e uma pistola calibre 9 mm, munição, além de uma mochila contendo cocaína, maconha e uma balança de precisão.

Este incidente ocorre em um contexto de aumento das operações policiais e do número de mortes em confrontos com a polícia na Bahia, especialmente em setembro. Muitos desses casos são registrados como "autos de resistência."

A situação de segurança no estado se agravou após a morte de um agente da Polícia Federal em setembro, levando o governo baiano a intensificar a cooperação com o governo federal no combate ao crime organizado.

“Fiz questão de me reunir com a diretoria da PRF para alinharmos estratégias de segurança pública para a Bahia”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA) na última quinta (28) após se reunir com diretores da Polícia Rodoviária Federal.





Além disso, um incidente recente envolvendo policiais militares em Salvador resultou na morte de dois agentes.



A perseguição policial a suspeitos de assalto resultou em uma troca de tiros, onde um policial à paisana, que estava de folga em um bar, confundiu a situação como um assalto e atirou em outro colega policial e no suspeito. Infelizmente, o policial que estava de serviço não resistiu aos ferimentos.

Os nomes dos policiais envolvidos não foram divulgados até o momento.