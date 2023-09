Divulgação: PM Armas e drogas encontradas durante a operação da Polícia Militar

Durante ação policial em Acajutiba, na Bahia, cinco homens foram mortos na terça-feira (26). Dessa forma, já são mais de 50 mortos em confronto com a polícia no estado baiano, que vive uma onda de violência no mês de setembro .

De acordo com a Polícia Militar, os homens foram baleados após atacarem os agentes. Os militares estavam realizando apreensões de armas e drogas na Estrada do Cumbe, quando foram notificados que havia um grupo fortemente armado em um abrigo na região.

Segundo a PM-BA, os agentes se aproximaram do local e foram atacados. Os policiais revidaram e balearam sete integrantes do grupo. Dois ficaram feridos e cinco morreram.

Além de armamento como espingarda, rifle, três revólveres e uma pistola, os agentes apreenderam também crack, maconha e cocaína.

Neste mês de setembro, a Bahia vive forte onda de violência. Estima-se que, com esta ação policial, mais de 50 pessoas foram mortas em confronto com a polícia. O governo ainda não divulgou o número oficial.

Nesta quarta-feira (27), mais dois homens suspeitos de cometerem crimes foram mortos após troca de tiros com policiais. O caso aconteceu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

No começo desta semana, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou a situação na Bahia “é um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil” .

"Infelizmente as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso às armas em todo o Brasil, por conta de uma política errada que havia no nosso país”, afirmou Dino, que ressaltou estar em contato com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tentar pacificar a situação no estado.