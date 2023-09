Reprodução Alunos enfrentam forte calor no interior de SP





Paulo Lyra, professor que dá aula na cidade de Pereira Barreto, interior de São Paulo, utilizou as redes sociais para denunciar o cancelamento de uma verba no valor de R$ 750 mil por parte do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

O recurso, destinado a climatizar as salas de aula das escolas estaduais do município, foi inicialmente enviado pelo governo do estado de São Paulo durante a gestão do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB-SP).

O recurso, oriundo da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), permaneceu sem uso por mais de um ano devido à falta de autorização para sua utilização. Não havia um responsável para assinar a documentação necessária para liberar os recursos e permitir a climatização das escolas. No entanto, no ano atual, Tarcísio optou por cancelar o repasse dessa verba, segundo o docente.

“O calor ta monstruoso”, lamentou o professor Lyra. “Esse governador está de brincadeira, né? Com o calor que está aqui em Pereira Barreto, coisa de 40 graus na sala de aula, quer deixar a gente de moleira mole. Mas a sala dos Bandeirantes, onde ele fica, tem ar-condicionado. Só sala de aula que não tem climatização”.

A falta de climatização nas salas de aula tem causado sérios problemas para os alunos de Pereira Barreto. Os estudantes enfrentam dificuldades para se concentrar devido ao intenso calor, e os professores têm permitido que saiam frequentemente das salas para beber água e se refrescar.

A situação tem causado revolta entre os alunos, que planejam realizar manifestações em busca de uma solução para o problema. Além da falta de climatização, há também reclamações sobre a ausência de funcionamento de bebedouros e ventiladores em algumas salas de aula.

“Isso não é uma reclamação como professor, porque já estou acostumado com o calor, assim como meus colegas. Mas os adolescentes e crianças ficam agitados, não têm paciência para lidar com esse calor”, lamentou o professor.







A reportagem entrou em contato com o governo do estado de São Paulo e a Secretaria de Educação em busca de esclarecimentos sobre o cancelamento da verba e a situação das escolas em Pereira Barreto. No entanto, até o momento da publicação desta matéria, não obteve uma resposta oficial. Caso haja um posicionamento posterior, a reportagem será atualizada.

Confira o vídeo abaixo:

Outro lado



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que não falou especificamente da situação das escolas estaduais de Pereira Barreto. A pasta optou por apresentar dados de investimentos do governo em todo estado.



"A Secretaria de Educação viabilizou R$ 70 milhões para a compra de equipamentos de ar-condicionado para as escolas da rede, sendo que R$ 50 milhões foram liberados para 210 unidades de ensino. Não houve repasse de recursos para este programa em anos anteriores. Antes da instalação dos equipamentos de climatização, as escolas precisam passar por uma readequação nas respectivas redes elétricas. Esse trabalho é realizado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), que já contemplou cerca de 400 escolas. Outras 80 estão com obras em andamento. Paralelamente, a FDE também realiza reformas e melhorias em todas as unidades de ensino estaduais. De janeiro a agosto, foram realizadas 620 intervenções, com um investimento de R$ 517,6 milhões", explica.



Já uma das escolas da cidade, Coronel Francisco Schmidt, também soltou nota sobre o tema.



"Esclarecemos que os bebedouros da escola não apresentam problemas técnicos. Devido ao aumento no consumo de água e a grande onda de calor, a água não permanece gelada o dia todo. Como solução estamos orientando os alunos em relação ao consumo consciente e colocando barras de gelo no reservatório para que a água atinja uma temperatur adequada, tal medida vem sendo tomada desde o dia 26/09, quando nossa região foi atingida pelas temperaturas elevadas. Quanto aos ventiladores, sua manutenção/substituição está sendo providenciada para melhor atender aos alunos".