Reprodução / CNN Brasil - 24.07.2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino





O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, comunicou nesta sexta-feira (29) que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), irá lançar o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas no começo da próxima semana.

A fala de Cappelli ocorreu após uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ). Os dois debateram questões da segurança pública do estado fluminense. Ficou definido que haverá integração das forças estaduais e federais por conta do treinamento de traficantes no Complexo da Maré.

“O poder público precisa estar mais unido porque esse é um problema não só do Rio de Janeiro”, afirmou o secretário. “Aquelas imagens são inaceitáveis. Treinamento de guerrilha urbana à luz do dia, criminosos andando com fuzis .50 à luz do dia, isso não é aceitável em nenhum lugar do mundo. Vamos atuar com inteligência, com proporcionalidade, respeitando a APDF (635), sem nenhuma ação pirotécnica ou espetacular. Inteligência, mínimo de efeito colateral possível”.





Cappelli explicou que os governos vão precisar “afinar os ponteiros ao longo dos próximos dias” e que o trabalho terá que ser feito de maneira “cirúrgica, com o mínimo de efeito colateral possível”. O objetivo do governo federal é não “gerar espetáculo”.

“O mais importante é atuar com inteligência, de forma cirúrgica, com o mínimo de efeito colateral possível. Trabalho que não é para gerar espetáculo”, explicou aos jornalistas.

O Plano de Combate à Criminalidade deve ser apresentado na próxima segunda (2). Não há informações sobre o planejamento feito por Flávio Dino.