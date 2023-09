Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma cirurgia de artroplastia total do quadril no lado direito nesta sexta-feira (29). O procedimento cirúrgico começou por volta das 13h e foi realizado na unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês e transcorreu sem intercorrências.

Após a cirurgia, Lula já está acordado e se encontra em condições estáveis, podendo conversar. A previsão é que ele seja transferido para o quarto ainda durante a noite do mesmo dia.

Além da cirurgia no quadril, o presidente também se submeteu a uma cirurgia de correção da pálpebra, a qual estava programada. O procedimento ocorreu das 15h às 16h.



A equipe médica que realizou o procedimento está monitorando a recuperação de Lula, garantindo todo o cuidado necessário para a sua reabilitação.

Os médicos também contaram que o presidente respondeu bem à anestesia geral e que não precisará ficar na UTI, podendo ir direto ao quarto. A expectativa é que ele tenha alta entre segunda (2) e terça (3).



O médico pessoal de Lula, Roberto Kalil, relatou que o chefe do Executivo federal terá fazer exercícios "o mais breve possível" e usará andador no período de recuperação.







Período de recuperação



A equipe de comunicação de Lula informou que o presidente trabalhará pelas próximas três semanas no Palácio da Alvorada.



Os médicos do petista também recomendaram que ele não faça nenhuma viagem de quatro a seis semanas. A expectativa é que Lula participe da COP (Confederência do Clima das Nações Unidas), no Emirados Árabes, no final de novembro.