Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos eventos climáticos neste domingo (10)





Neste domingo (10) a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para risco de temporais com chuvas fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo, válido até às 20h. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Alerta temporais pontuais, chuva forte, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Válido até 20h do dia 10/09/23. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/UMEtaZq6wp — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) September 10, 2023







O alerta vem num momento em que o estado está enfrentando uma das maiores tragédias ambientais na história, devido a enchentes causadas pela passagem de um ciclone que causou chuvas fortes e transbordamento de rios.





Até o momento, foram registrados 43 óbitos, 46 pessoas desaparecidas, 452 feridos, 12.381 desalojados, 4.010 desabrigados, e 3.130 pessoas resgatadas, o que dá um total de 160.313 pessoas afetadas.