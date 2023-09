Reprodução: Flipar Ministro da Segurança e Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para comunicar que acionou a Polícia Federal (PF) por fake news de que o governo federal não teria agilizado a doação de alimentos para a cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, após os danos causados pelo ciclone extratropical .



"Reitero que fake news é crime, não é “piada” ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei", declarou o ministro.

Um vídeo (abaixo) viralizou após a tragédia com uma mulher identificada como Samara dizendo ter ido à cidade prestar ajuda, mas que os alimentos não estavam sendo liberados "porque tem que aguardar o presidente Lula".

A mulher diz ainda que Lula travou as doações para se promover "em cima das doações" gravando vídeos e tirando fotos na cidade.

O vídeo foi amplamente divulgado em redes bolsonaristas, inclusive pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL). O conteúdo foi deletado das redes do deputado posteriormente.

Diversos integrantes do primeiro escalão do governo federal foram às redes sociais desmentir o conteúdo do vídeo. Nas redes, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social Paulo Pimenta condenou o vídeo: "Isso é crime e conduta de pessoas sem escrúpulos que se aproveitam da tragédia para criar uma narrativa falsa".

Ainda de acordo com o chefe da Secom, a mulher já foi identificada, assim como pessoas que compartilharam o conteúdo.

Veja o vídeo:

O nome da mentirosa é Samara Baum. Ela é médica. Cuidado com esse tipo de gente. Não é uma questão de ideologia. É de caráter. Ela até fez outro vídeo, depois de denunciada à PF. Fez um meio pedido de desculpa. Mas a mentira já tinha se espalhado como rastilho de pólvora. pic.twitter.com/k4D7NKEkCT — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) September 11, 2023