Reprodução / Google Maps - 12.09.2023 Morte de criança após queda de tronco de árvore vai ser investigada por inquérito policial

A morte da menina de 5 anos atingida por um tronco de árvore em uma escola municipal no ABC Paulista vai ser investigada por um inquérito policial, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). A diretora da creche e outros funcionários prestaram depoimento na delegacia responsável pelo caso.

O ocorrido foi registrado como morte suspeita acidental no 2º DP de São Bernardo do Campo.



A criança foi atingida no pátio de uma creche, localizada no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, e morreu por volta das 10h20 dessa segunda-feira (11).

Ao iG, a SSP disse que guardas civis faziam a segurança da escola no momento do incidente. Eles teriam ouvido, então, uma das professoras da instituição pedindo por socorro no pátio após a queda do tronco em cima da menina.

Em seguida, os agentes se dirigiram até o local e avistaram a criança caída ao lado da árvore. A menina chegou a ser socorrida e encaminhada a um pronto-socorro da região, mas não resistiu e faleceu.

Exames foram solicitados junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).